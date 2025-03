Novo premiê do Canadá convoca eleições antecipadas para 28/4

WASHINGTON, 23 MAR (ANSA) – O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou neste domingo (23) que o país realizará eleições antecipadas no próximo dia 28 de abril, conforme antecipado há três dias pela imprensa local.

Carney, que se tornou premiê no dia 14 de março após a renúncia de Justin Trudeau, decidiu antecipar a eleição em seis meses, tendo em vista que as últimas pesquisas indicam que o Partido Liberal (PL) no poder pode vencer pelo quarto mandato consecutivo e obter a maioria na câmara baixa do Parlamento.

Em coletiva de imprensa, Carney destacou que precisa de um mandato forte para lidar com a ameaça que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representam para a economia.

Segundo ele, o republicano quer “destruir” o Canadá, mas seu governo não deixará que isso aconteça. “Estamos enfrentando a crise mais significativa de nossas vidas devido às ações comerciais injustificadas do presidente Trump e suas ameaças à nossa soberania”.

“Acabei de pedir para a governadora geral que dissolva o Parlamento e convoque eleições para 28 de abril”, afirmou Carney, destacando que sua resposta deve ser construir uma economia forte e um Canadá mais seguro. (ANSA).