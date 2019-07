Novo premiê britânico promete Brexit para 31 de outubro

Boris Johnson se tornou oficialmente, nesta quarta-feira (24), o novo primeiro-ministro britânico, após ser recebido pela rainha Elizabeth II, e prometeu concluir o Brexit “custe o que custar”.

“Vamos cumprir a promessa feita pelo Parlamento à população e deixar a UE em 31 de outubro, incondicionalmente”, declarou Johnson em seu primeiro discurso diante de Downing Street.

O ex-prefeito de Londres e ex-ministro das Relações Exteriores repetiu mais uma vez que, se for necessária uma saída sem acordo, o país estará preparado.

Johnson garantiu que vai tirar o Reino Unido da UE na data esperada “custe o que custar”, desmobilizando, com isso, “os incrédulos, os pessimistas e os desmancha-prazeres”.

Uma foto divulgada pelo Palácio de Buckingham em um comunicado mostra Johnson se curvando e apertando a mão da rainha ao assumir o novo cargo.

O agora 14º primeiro-ministro britânico a servir sob o comando de Elizabeth II teve de passar por um grupo de ambientalistas da organização Greenpeace, que formaram uma corrente humana para dificultar seu percurso até o palácio. Manifestantes anti-Brexit também protestaram enquanto o novo premiê discursava na porta de Downing Street.

Momentos antes, Theresa May apresentou formalmente sua renúncia à rainha. Mais cedo, May afirmou que obter um Brexit “aceitável para todo Reino Unido” é a “prioridade imediata” de seu substituto e lhe desejou “boa sorte”.

– Mudança de gabinete –

Johnson não perdeu tempo e já anunciou o cérebro da campanha do Brexit, Dominic Cummings, como conselheiro, relatou uma fonte próxima a Johnson.

De acordo com nota divulgada há pouco, Sajid Javid será o novo ministro das Finanças. Ex-banqueiro de origem humilde, Javid foi rival de Johnson na corrida para Downing Street. Sem votos suficientes, acabou apoiando Johnson.

O novo premiê também demitiu o chanceler Jeremy Hunt, outro adversário na disputa pela sucessão de May. Em seu lugar, ficará Dominic Raab, de 45, um eurocético da nova geração dos conservadores britânicos. No ano passado, ele deixou o governo para marcar sua oposição à estratégia da então premiê sobre o Brexit.

“Eu teria ficado honrado de continuar meu trabalho no Ministério das Relações Exteriores, mas entendo a necessidade de o novo primeiro-ministro escolher sua equipe”, tuitou Hunt, explicando que Boris “(lhe) ofereceu gentilmente um outro posto”, mas que ele recusou.

A maioria dos pesos-pesados do governo de Theresa May foi demitida, ou entregou o cargo. O então ministro das Finanças, Philip Hammond, seu colega da Justiça, David Gauke, e o do Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, apresentaram sua demissão por divergirem da política da nova administração.

Segundo a imprensa britânica, o novo governo terá mais mulheres e mais representantes das minorias étnicas.

Johnson nunca escondeu sua ambição de poder e assume em um momento extremamente delicado. A libra esterlina, que durante meses se ressentiu da incerteza em relação à saída do bloco, estava em alta nesta quarta, após a mudança de governo.

– “Brexit ordenado” –

Três anos depois da consulta popular sobre o Brexit, o Reino Unido continua sendo membro da UE, após adiar sua partida duas vezes.

Entre idas e vindas, Bruxelas deixou claro que o texto negociado entre os 27 sócios europeus e Theresa May – rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico – não está sobre a mesa.

Nesse sentido, o negociador da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier, disse que espera “trabalhar construtivamente com o primeiro-ministro Boris Johnson quando assumir o cargo, para facilitar a ratificação do Acordo de Retirada e conseguir um Brexit ordenado”.

O grupo de trabalho da Eurocâmara sobre o Brexit advertiu Johnson sobre as “prejudiciais” consequências de uma saída sem um acordo.

“Espero me reunir com você para discutir – em detalhe – nossa cooperação”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, encarregado de coordenar os trabalhos dos líderes europeus durante as cúpulas em Bruxelas.