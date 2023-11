Novo plágio? Juliette se manifesta após capa de novo single receber críticas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 16:16 Para compartilhar:

A assessoria da cantora Juliette se manifestou na tarde desta terça-feira, 28, após a artista ter recebido diversas críticas de plágio pela capa do seu novo trabalho, “Falta de atenção”, em parceria com o cantor Nattan.

De acordo com a nota, a inspiração é em cima da obra de Marina Abramovic e Ulay, ‘Rest Energy’ de 1980. Tiveram comentários também que indicaram que a campeã do BBB plagiou Anavitória no clipe “Ainda é tempo”.

“Ressaltamos que as acusações de plágio são infundadas e estão sendo analisadas uma a uma pelo jurídico. O processo criativo buscou referenciar e homenagear a obra original sem repoduzi-la”, diz um trecho.

“A imagem, que se tornou referência da cultura pop, também influenciou outros artistas mundo afora, incluindo Juliette, que incorporou esses elementos em sua expressão artística”, diz outra parte.

