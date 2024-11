Novo piloto da F-1, Gabriel Bortoleto já faz sucesso nas buscas do Google

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 21:00 Para compartilhar:

Mais novo brasileiro da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto está aos poucos se tornando conhecido do grande público. Nesta semana as buscas pelo piloto de 20 anos no Google dispararam, com um aumento de 10 vezes no Brasil entre terça e quarta-feira, justamente o dia em que foi anunciado como titular da Sauber-Audi para a temporada 2025 da F-1.

No total, de acordo com números do Google, o crescimento foi de incríveis 890% de um dia para o outro. Nos últimos sete dias, as pesquisas pelo nome do brasileiro subiram 1.540%, ou seja, cresceram 16 vezes nesse período.

Na quarta, os fãs brasileiros de F-1 puderam comemorar o retorno de um brasileiro ao grid fixo da categoria a partir da próxima temporada. A Sauber, em parceria com a Audi, confirmou Bortoleto no campeonato, formando dupla com o alemão Nico Hülkenberg. O Brasil não tinha um piloto titular na F-1 desde 2017, última temporada de Felipe Massa com a Williams.

Bortoleto vem despontando ano a ano no mundo do automobilismo. Em 2023, brilhou ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da F-3. Neste ano, lidera e é favorito ao título da F-2, numa ascensão meteórica. Não por acaso seu nome foi pesquisado em pelo menos 37 países do mundo em 2024. Segundo dados do Google Trends, Brasil, Paraguai, Argentina, Portugal e Hungria lideram o ranking mundial de interesse de busca por Bortoleto.

A pergunta mais frequente envolvendo o piloto é: “Onde nasceu Gabriel Bortoleto?”. O brasileiro também gerou outras curiosidades. “Quem é o pai de Gabriel Bortoleto?”, “Gabriel Bortoleto torce para qual time?”, “Gabriel Bortoleto é de Osasco?” e “Gabriel Bortoleto é parente do Senna?” são outros questionamentos comuns no sistema de busca.

O jovem nasceu em um hospital de São Paulo, mas morava com a família em Osasco antes de se mudar para a Itália, ainda na infância. Bortoleto não tem parentesco com o ídolo Ayrton Senna. E seu pai, Lincoln Oliveira, é um dos acionistas do grupo que atualmente controla a Stock Car – será o CEO da competição em 2025. Sobre futebol, o piloto não costuma acompanhar a modalidade e não tem um time favorito.

O interesse pelo brasileiro impulsionou também a F-1. As buscas pela categoria dobraram no Brasil na comparação dos últimos cinco anos com o período anterior. Entre os principais questionamentos estão “Quanto custa um carro de Fórmula 1?”, “Quanto ganha um piloto de Fórmula 1?” e “Qual o horário da corrida de Fórmula 1?”.

Entre os pilotos nacionais, as buscas têm Senna como campeão no Brasil desde o começo da série histórica do Google Trends, em 2004. Rubens Barrichello e Felipe Massa ficaram em 2º e 3º lugar, respectivamente. Depois vêm, pela ordem, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi.