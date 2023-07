Novo parecer da reforma tributária não tem definição para Fundo de Desenvolvimento Regional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 21:02 Compartilhe

O novo relatório da reforma tributária divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) não trouxe critérios de divisão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que receberá aportes do governo federal para Estados e municípios. Essa era uma demanda dos Estados.

Os critérios de distribuição do fundo serão estabelecidos por lei complementar. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que haveria mudanças no FDR. “Para que fique claro: esse texto será alterado. Será discutido e alterado o texto do Fundo de Desenvolvimento Regional”, disse.

