Novo papa não será ‘xerox’ de Francisco, diz dom Odilo Scherer

(ANSA) – BRASILIA, 05 MAG – Nas vésperas do início do conclave que escolherá o novo líder da Igreja Católica, o cardeal dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, afirmou no último domingo (4) que o futuro pontífice não será uma cópia do falecido papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

“O próximo papa não será uma xerox do papa Francisco”, afirmou o brasileiro ao ser questionado por jornalistas em Roma.

Scherer utilizou como exemplo o jovem católico italiano Carlo Acutis, morto de leucemia em 2006 e apelidado de “padroeiro da internet”, cuja cerimônia de canonização foi adiada devido ao falecimento de Jorge Bergoglio.

“O menino que será canonizado, Carlo Acutis, dizia que Deus não gosta de fotocópias, gosta de originais. Então, cada Papa tem um jeito próprio, sua cultura própria, seu caráter próprio”, acrescentou.

De acordo com o cardeal, o novo pontificado combinará elementos de “continuidade e descontinuidade, porque não é o mesmo papa”.

“Agora, a continuidade é cuidar da Igreja, da missão da Igreja, as preocupações em relação à evangelização”, salientou ele, enfatizando que o próximo pontífice precisará “abrir caminhos e iniciar processos”, como fez Francisco, principalmente no que diz respeito ao Concílio Vaticano II e a Igreja sinodal, que prioriza escuta e participação.

Aos 75 anos, o chefe da poderosa arquidiocese paulista, foi nomeado cardeal pelo papa Bento XVI e é um dos sete brasileiros que participam do conclave, cujo início está marcado para o próximo dia 7 de maio, na Capela Sistina, no Vaticano. (ANSA).