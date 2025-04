‘Novo papa não será um Francisco’, diz cardeal francês

VATICANO, 30 ABR (ANSA) – O cardeal francês Jean-Paul Vesco, atual arcebispo de Argel que participará do próximo conclave, afirmou nesta quarta-feira (30) que o novo pontífice não será igual ao papa Francisco porque a “Igreja precisa de paz”.

“Sei que não teremos um Francisco. Tenho a impressão de que teremos um homem de consenso. Francisco abalou muito a Igreja e agora a instituição precisa de paz. Mas o povo de Deus precisa avançar”, disse ele em entrevista ao jornal italiano “La Repubblica”.

Segundo o religioso, porém, “quem for eleito terá que conciliar a necessidade de unidade e liderar um povo de Deus que queira caminhar na direção de Francisco”.

“Mais do que origem, é uma questão de caráter. Se você vem de dentro, é difícil reformar as coisas, essa era a força de Francisco e sua fragilidade, ele era um homem único que podia reformar. Ambos os modelos podem funcionar, e ambos podem falhar”, explicou.

Durante a entrevista, Vesco disse acreditar que o próximo conclave não deve ser longo, principalmente porque tem a “impressão de que os candidatos surgirão com clareza”, tendo em vista que “há diferenças de sensibilidade entre os cardeais, mas não há lados opostos”.

“Eu estava reunido diante do corpo do Papa, vi milhares e milhares de pessoas chegando e me perguntei: o que é um Papa? Acho que aquele que elegeremos já foi preparado pelo Senhor há muito tempo. Não somos nós que fazemos o Papa. Precisamos encontrar entre nós aqueles que já foram escolhidos”, admitiu.

Por fim, o cardeal, que é conhecido por ser um corredor de maratona e membro da Athletica Vaticana, disse que não pretende correr durante o conclave.

“Sempre corri, e estou correndo ultimamente também. Adoro esses momentos de solidão. Correr é como rezar, às vezes corre bem, às vezes nem tanto, mas na corrida há liberdade, respiração, o espírito se estabiliza se o corpo estiver em movimento. Pretendo correr durante o conclave também? Não, porque não acho que será um conclave longo”, concluiu. (ANSA).