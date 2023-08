Novo naufrágio na Tunísia deixa ao menos 11 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 14 AGO (ANSA) – Um novo naufrágio na costa de Sfax, no centro-leste da Tunísia, na manhã desta segunda-feira (14) deixou ao menos 11 migrantes mortos, informaram as autoridades locais.

O porta-voz do Tribunal de Sfax, Faouzi Masmoudi, explicou à agência Tap que a Guarda Costeira tunisiana conseguiu recuperar um total de 11 corpos e pelo menos um permanece desaparecido. Ao todo, 23 pessoas foram resgatadas com vida.

O barco, que transportava “35 pessoas, a maioria tunisianos”, incluindo mulheres e crianças, virou “pouco depois de deixar a costa em Sidi Mansour”.

Segundo Masmoudi, a embarcação tinha tunisianos a bordo, além de vários africanos subsaarianos, incluindo mulheres e crianças.

O Ministério Público de Sfax autorizou a abertura de um inquérito “contra uma pessoa e todos aqueles que possam ser identificados pela investigação por seu envolvimento em um arranjo criminoso destinado a ajudar outras pessoas a cruzar a fronteira marítima ilegalmente”, concluiu.

A nova tragédia chega na esteira do naufrágio que deixou mais de 40 mortos no Canal da Sicília na semana passada. Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) dizem que mais de 1,8 mil pessoas morreram ou desapareceram tentando concluir a travessia neste ano, considerando apenas a rota do Mediterrâneo Central. (ANSA).

