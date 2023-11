Novo Napoli de Mazzarri vence Atalanta no Campeonato Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 16:42 Para compartilhar:

Onze dias depois da demissão do francês Rudi Garcia, o Napoli do técnico Walter Mazzarri venceu a Atalanta em Bérgamo por 2 a 1 neste sábado (25), pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o atual campeão passa a ocupar a terceira posição na tabela, sete pontos atrás da líder Inter de Milão, que no domingo enfrenta a vice-líder Juventus, embora o time napolitano possa cair para quarto caso o Milan derrote a Fiorentina no último jogo deste sábado.

Com um futebol atraente e dominador, o Napoli saiu na frente no final do primeiro tempo com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia (44′).

A Atalanta, que voltou melhor do intervalo, empatou com um gol de cabeça do atacante nigeriano Ademola Lookman (53′).

Mas a entrada do também nigeriano Victor Osimhen, ausente há mais de um mês devido a uma lesão na coxa direita, deu nova cara ao Napoli.

E Osimhen acabou dando o passe para Eljif Elmas marcar o gol da vitória da equipe do sul da Itália (79′).

Em seu retorno ao banco do Napoli, Mazzarri, que treinou a equipe entre 2009 e 2013, recebeu cartão amarelo por reclamação.

O treinador de 62 anos reassumiu o time no dia 14 de novembro no lugar de Garcia, demitido depois de apenas quatro meses no cargo.

Em 16 jogos sob o comando do francês, quatro deles pela Liga dos Campeões, o Napoli venceu oito e perdeu quatro, todos eles em casa, o último contra o modesto Empoli, antes da paralisação para o calendário Fifa.

Mais cedo, a Salernitana conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao bater a Lazio por 2 a 1.

Grigoris Kastanos (55′) e Antonio Candreva (66′), ex-jogador da Lazio, deram a virada à Salernitana após o time romano abrir o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti do atacante Ciro Immobile (43′).

Mesmo com a vitória, a equipe do técnico Filippo Inzaghi continua na lanterna da Serie A, agora com 8 pontos, dois atrás do Empoli (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por sua vez, a Lazio é a 10ª colocada, com 17 pontos, e somou sua sexta derrota no campeonato, um início decepcionante depois de terminar na segunda posição na temporada passada.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Salernitana – Lazio 2 – 1

Atalanta – Napoli 1 – 2





(16h45) Milan – Fiorentina

– Domingo:

(08h30) Cagliari – Monza

(11h00) Empoli – Sassuolo

Frosinone – Genoa

(14h00) Roma – Udinese

(16h45) Juventus – Inter

– Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona – Lecce

(16h45) Bologna – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 31 12 10 1 1 29 6 23





2. Juventus 29 12 9 2 1 19 7 12

3. Napoli 24 13 7 3 3 26 14 12

4. Milan 23 12 7 2 3 20 14 6

5. Fiorentina 20 12 6 2 4 20 16 4

6. Atalanta 20 13 6 2 5 21 13 8

7. Roma 18 12 5 3 4 22 14 8

8. Bologna 18 12 4 6 2 13 10 3

9. Monza 17 12 4 5 3 13 11 2

10. Lazio 17 13 5 2 6 14 15 -1

11. Torino 16 12 4 4 4 10 14 -4

12. Frosinone 15 12 4 3 5 17 20 -3

13. Genoa 14 12 4 2 6 13 16 -3

. Lecce 14 12 3 5 4 13 16 -3

15. Sassuolo 12 12 3 3 6 16 21 -5

16. Udinese 11 12 1 8 3 8 15 -7

17. Empoli 10 12 3 1 8 5 21 -16

18. Cagliari 9 12 2 3 7 12 24 -12

19. Hellas Verona 8 12 2 2 8 7 16 -9

20. Salernitana 8 13 1 5 7 10 25 -15

