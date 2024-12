Novo Mundial de Clubes terá Inter Miami de Messi contra Al Ahly na abertura

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/12/2024 - 17:24 Para compartilhar:

O Inter Miami, de Lionel Messi, será o anfitrião da partida de abertura do novo Mundial de Clubes da Fifa 2025, nos Estados Unidos, contra o egípcio Al Ahly, conforme determinado pelo sorteio da competição realizado nesta quinta-feira (5).

Inter Miami e Al Ahly, vencedor da Liga dos Campeões Africanos, vão se enfrentar no dia 15 de junho de 2025, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelo Grupo A, que é completado pelo Palmeiras e o português Porto.

O Mundial de Clubes, ampliado pela primeira vez para 32 times de todos os continentes, definiu sua fase de grupos com um sorteio que sofreu inúmeras modificações devido a restrições geográficas.

O Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, caiu num complicado Grupo B, com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, contra quem o time carioca fará sua estreia.

Já o Flamengo é o cabeça de chave do Grupo D e vai estrear no Mundial contra o Espérance da Tunísia. A chave é completada pelo Chelsea e pelo mexicano Club León.

E o Fluminense fará sua estreia contra o Borussia Dortmund pelo Grupo F, que tem também o sul-coreano Ulsan e o sul-africano Mamelodi Sundowns,

Entre os argentinos o Boca Juniors foi colocado no Grupo C junto com o alemão Bayern de Munique, o neozelandês Auckland City e o português Benfica. Já o River Plate estará na chave E com a Inter de Milão do argentino Lautaro Martínez, o mexicano Monterrey e o japonês Urawa Red Diamonds.

O Grupo G tem o Manchester City como cabeça de chave. O time inglês estreia contra o Wydad, do Marrocos, enquanto a Juventus inicia sua participação no torneio contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, na mesma chave.

O Real Madrid é cabeça de chave do Grupo H que tem também o saudita Al Hilal do técnico português Jorge Jesus e do astro brasileiro Neymar, além do austríaco Salzsburg e do mexicano Pachuca.

Os dois primeiros colocados de cada chave se classificarão para as oitavas de final.

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGY)

Inter Miami (USA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (USA)

Grupo C

Bayern Munich (GER)

Auckland City FC (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance (TUN)

Chelsea (ENG)

Club Leon (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan HD FC (KOR)

Mamelodi Sundowns (RSA)

Grupo G

Manchester City (ENG)

Wydad (MAR)

Al Ain (UAE)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (KSA)

Pachuca (MEX)

RB Salzburg (AUT)

