Novo modelo de transmissão, mudanças na arbitragem e domínio paulista regem o Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana com importantes mudanças que prometem transformar a maneira como o torcedor consome o produto futebol. A principal delas diz respeito à redistribuição dos direitos de transmissão a partir da formação dos dois blocos comerciais, LFU e Libra. Em campo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Botafogo entram como favoritos na disputa pelo título.

O novo contrato dos clubes da Série A com as emissoras pela exibição dos jogos não vai coincidir com um movimento de união das ligas para a organização do Campeonato Brasileiro a partir de 2027. A previsão é que a edição de 2026 seja a última com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como responsável pela estruturação do torneio.

A LFU firmou contrato com a Record e o YouTube para a exibição de um jogo por rodada até o fim de 2027. Os demais contratos com a Amazon (um jogo exclusivo por rodada) e o Grupo Globo perduram até 2029, mesmo período de duração do acordo da Libra com a emissora carioca, que poderá exibir até nove partidas da Série A por rodada.

A média de faturamento das equipes da Libra com os direitos de transmissão deve beirar os R$ 150 milhões, enquanto os clubes filiados à LFU tendem a receber, em média, R$ 130 milhões. Essa receita será distribuída de acordo com alguns critérios que são semelhantes nos dois blocos, mas apresentam distintos percentuais: audiência (30% na Libra, 25% na LFU), posição final no campeonato (30% na Libra e na LFU), o restante será dividido igualmente (40% na Libra, 45% na LFU).

DOMÍNIO PAULISTA

O Estado de São Paulo volta a ter seis representantes na elite do Campeonato Brasileiro, fato que não ocorria desde 2012. Entre eles, há um estreante: o Mirassol. A equipe sediada a cerca de 450 quilômetros da capital paulista foi vice-campeã da Série B de 2024. O campeão foi o Santos, que retorna ao topo com um ídolo no elenco: Neymar. Com problemas físicos, ele não estará em campo na estreia. Sua presença em todo o torneio também está em xeque, uma vez que seu contrato se encerra em junho, com somente 12 rodadas realizadas.

Melhor paulista no Nacional nos últimos anos, o Palmeiras foi vice na última temporada e terminou o ano com um gosto amargo. A equipe conta com contratações de peso para reencontrar o caminho do título e ampliar sua liderança na lista de campeões. Vitor Roque e Paulinho custaram pelo menos R$ 260 milhões aos cofres palestrinos e querem ajudar o time a chegar à sua 13ª conquista.

O Corinthians não fez grandes investimentos para esta temporada. Após assustar a torcida em 2024, o conjunto alvinegro tem time para brigar por posições melhores desde a primeira rodada e, para isso, conta com Memphis, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e André Carrillo, que estão na graça da torcida após o título do Paulistão sobre o arquirrival.

O São Paulo, por sua vez, tem Oscar, Lucas Moura e Calleri como referências, mas também poupou gastos que fazem os torcedores tricolores suarem frio. Com Luis Zubeldía contestado, o clube do Morumbi não deve ter um Brasileirão tão tranquilo. O Red Bull Bragantino acumula decepções e é um dos cotados para lutar do princípio ao fim contra o rebaixamento.

AS FORÇAS

A equipe do Estadão preparou um ranking de forças para este Brasileirão, levando em consideração o momento vivido pelos clubes, o foco que terão na disputa do torneio, a composição de seus elencos e o histórico recente de desempenho no campeonato.

Desse modo, foram apontados como favoritos ao título as equipes que comumente estão lutando por posições no topo da tabela nas últimas edições, como Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O clube rubro-negro, sob o comando de Filipe Luís, tem sido amplamente elogiado e conquistou todos os títulos que disputou este ano. Já o atual campeão nacional e continental vive cercado de dúvidas, perdeu seu técnico e seus principais destaques para este ano. A forças dos títulos estaduais também impulsionam Inter, Corinthians e Atlético-MG.

Disputando a Libertadores neste ano, São Paulo, Bahia e Fortaleza devem lutar pelas colocações mais altas, mas ainda são incógnitas, da mesma forma que Santos e Cruzeiro. Enquanto a equipe da Vila aposta em Neymar, o time celeste investiu alto em medalhões que não vão bem há algum tempo, casos de Dudu, Gabigol e Cássio.

Grêmio, Fluminense e Vasco, entre os grandes times do País, não têm um elenco tão farto e tiveram dificuldades em seus Estaduais. Já com Ceará, Red Bull Bragantino, Juventude, Mirassol, Vitória e Sport a tendência é que a luta contra o rebaixamento seja uma constante ao longo da temporada.

Favoritos ao título: Flamengo, Internacional, Corinthians, Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG. Lutam por Libertadores: Bahia, Santos, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro. Coadjuvantes: Grêmio, Fluminense e Vasco. Lutam contra o Z-4: Ceará, Red Bull Bragantino, Juventude, Mirassol, Vitória e Sport.

MUDANÇAS NA ARBITRAGEM

Para esta temporada, a CBF promoveu uma reformulação em sua comissão de arbitragem. Com Rodrigo Cintra como coordenador, a área terá contará com nomes experimentados no setor: Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luis Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Coelho. O trabalho, porém, não vai parar por aí. Um comitê externo vai avaliar semanalmente o desempenho da arbitragem. O italiano Nicola Rizolli, o argentino Nestor Pitana, – árbitros das finais das Copas de 2014 e 2018, respectivamente – e Sandro Meira Ricci se ocuparão desta tarefa de supervisão.

Além das alterações no comando do apito, o Brasileirão 2025 terá duas importantes novidades dentro de campo. A primeira delas afetará especialmente os goleiros e foi aprovada recentemente pela International Board (Ifab) com o objetivo de impedir o retardo no reinício dos jogos, a famosa cera. Se o goleiro ultrapassar oito segundos com a bola em suas mãos, o time adversário terá um escanteio a seu favor.

Outra medida implementada pela CBF será o sistema multiball, que vigorou no Paulistão deste ano e compartilha do mesmo objetivo da primeira regra. Nas laterais do campo e linhas de fundo são espalhadas 16 bolas que ficam posicionadas sobre cones. Dessa forma, a interferência dos gandulas na sequências dos jogos cai e a reposição se dá de forma mais ágil com os atletas pegando as bolas mais próximas do local onde a partida deve ser reiniciada.

Tabela da 1ª rodada do Brasileirão 2025: veja horários e onde assistir

29/03 – 18h30 – São Paulo x Sport – SporTV e Première

29/03 – 18h30 – Cruzeiro x Mirassol – Amazon Prime Vídeo

29/03 – 18h30 – Grêmio x Atlético-MG – Première

29/03 – 18h30 – Fortaleza x Fluminense – Première

29/03 – 18h30 – Juventude x Vitória – Première

29/03 – 21h – Flamengo x Internacional – SporTV e Première

30/03 – 16h – Palmeiras x Botafogo – Globo e Première

30/03 – 18h30 – Vasco x Santos – Record, CazéTV e Première

30/03 – 20h – Bahia x Corinthians – Première

31/03 – 20h – Red Bull Bragantino x Ceará – Première