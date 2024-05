Novo mira em Ricardo Salles para alavancar partido em 2026

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 23/05/2024 - 18:36 Para compartilhar:

O Novo quer a volta do deputado Ricardo Salles para tentar alavancar a legenda para as eleições de 2026. O movimento do partido por enquanto apenas uma fumaça, mas que tem ganhado força nos corredores do Congresso Nacional.

Fontes relataram à ISTOÉ que a ideia está em discussão na alta cúpula do partido, mas nenhum convite foi feito. Outros parlamentares e ex-correligionários também estão na mira da legenda.

Para Salles, há estudos de lançá-lo para cargos majoritários em 2026. A tendência é que o partido ofereça ao parlamentar uma proposta para concorrer ao cargo de senador.

O convite, segundo apurou a reportagem, não foi oficializado, mas novas discussões devem ser feitas após as eleições.

A ideia é angariar nomes da política para fortalecer o partido, enfraquecido após as eleições de 2022. Atualmente, a legenda conta com um governador (Romeu Zema – MG), três deputados federais e um senador.

Ricardo Salles foi filiado ao partido Novo entre 2018 e 2020, quando foi expulso da legenda. À época, o partido entendeu que o parlamentar quebrou o código de ética ao aceitar o cargo de ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Após a saída, Salles criticou o ex-presidente da legenda João Amoedo, a quem chamou de “dono do partido”. Ele afirmou: “Entre Amoedo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro”.

Em contato com a ISTOÉ, o deputado negou ter recebido contatos da legenda e que não poderia comentar o assunto.