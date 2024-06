Novo ministro das Relações Exteriores do Irã confirma conversas com os EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 17:06 Para compartilhar:

O novo ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri, confirmou nesta segunda-feira (3), em Beirute, que Teerã mantém conversas com os Estados Unidos no sultanato de Omã.

Bagheri exerce o cargo de chanceler interino após a morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que faleceu em maio em um acidente de helicóptero juntamente com o então ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian.

Bagheri trabalhava como adjunto de Abdollahian e negociador-chefe do programa nuclear iraniano.

“Sempre continuamos nossas negociações […] e elas nunca foram interrompidas”, disse Bagheri em resposta a uma pergunta sobre o assunto durante entrevista coletiva.

Washington e Teerã cortaram relações diplomáticas após a Revolução Islâmica no Irã em 1979.

O jornal britânico Financial Times noticiou em março que Bagheri participa de conversas indiretas com os Estados Unidos em Omã desde o início de 2024, em um contexto de intensificação das tensões regionais devido à guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas em Gaza.

Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel e fornecem armas, enquanto o Irã apoia o Hamas e o movimento libanês Hezbollah.

