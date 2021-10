Novo ministro das Finanças do Japão alerta para mudança brusca no iene

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) – O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, alertou nesta quinta-feira contra qualquer movimento cambial brusco, dizendo que está acompanhando atentamente o mercado de câmbio agora que o iene rondava mínimas em 18 meses em relação ao dólar.

O novo ministro fez o comentário ao ser indagado sobre o enfraquecimento recente do iene durante entrevista a um número pequeno de veículos de notícias. A moeda recuou cerca de 8% contra o dólar desde o início do ano.

As autoridades japoneses tendem a alertar contra aumentos repentinos do iene, que podem prejudicar sua economia dependente de exportações, mas os comentários de Suzuki dão a entender que as autoridades também estão preocupadas com um enfraquecimento súbito da moeda, que poderia elevar os custos das importações para o país carente de recursos.

“A estabilidade cambial é importante para a economia japonesa. Acompanharemos atentamente as movimentações do mercado de câmbio”, disse Suzuki.

“Eu me absterei de comentar os patamares da moeda, já que não deveríamos afetar o mercado”, acrescentou.

Suzuki assumiu o cargo na segunda-feira, substituindo seu antecessor e cunhado Taro Aso no gabinete recém-formado do primeiro-ministro Fumio Kishida.

