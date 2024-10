Novo ministro da Finanças do Japão diz que observará de perto impacto das movimentações do iene

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 7:40 Para compartilhar:

O foco do governo japonês ao responder às movimentações do iene será baseado em como isso afeta a vida das pessoas e a atividade econômica, disse o novo ministro das Finanças do país, Katsunobu Kato, em entrevista nesta segunda-feira, 7. “Precisamos tomar as medidas necessárias enquanto observamos de perto os efeitos [das movimentações da moeda] nas vidas das pessoas e nas atividades econômicas, em vez de responder ao mercado de câmbio em si”, afirmou.

O iene oscilou muito em relação ao dólar nos últimos meses devido à especulação sobre o curso das políticas monetárias nos Estados Unidos e no Japão, além de incertezas sobre a perspectiva econômica global.

O dólar estava em 162 ienes no início de julho e é negociado por volta de 148,50 ienes nesta segunda. Fonte: Dow Jones Newswires.