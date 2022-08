Novo ministro da Economia da Argentina presta juramento

Ansa 03/08/2022 - 18:48 Compartilhe

BUENOS AIRES, 3 AGO (ANSA) – O novo ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, prestou juramento e tomou posse nesta quarta-feira (3) em meio a enésima crise econômica vivida no país sul-americano. O titular da pasta é o terceiro nome a assumir a função em pouco mais de um mês.

O presidente do país, Alberto Fernández, aproveitou a cerimônia para agradecer a ministra demissionária, Silvina Batakis. Também elogiou Daniel Scioli, que deixou o Ministério de Desenvolvimento Produtivo e que retornará ao cargo de embaixador no Brasil.

Massa assumirá com poderes de “superministro” após a fusão de diversos ministérios que tinham como pano de fundo a economia para tentar fazer com que o país volte a ter um pouco mais de calmaria em meio às quedas nos números oficiais e a forte desvalorização da moeda – somada ao aumento da pobreza e à alta no custo de vida.

Para Fernández, o país tem “uma grande oportunidade” com Massa que “não deve deixar passar”. “Estamos começando uma etapa do governo que sei que vamos transitar de maneira positiva. Ele tem capacidade e coragem”, falou sobre o novo ministro. (ANSA).

