Novo medicamento para diabetes tipo 2 apresenta resultados superiores ao Ozempic em testes

O tirzepatide (Mounjaro), novo medicamento para tratamento do diabetes tipo 2 recém-aprovado pela Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (Anvisa), mostrou resultados superiores em relação ao controle da glicemia e perda de peso comparado à semaglutida (princípio ativo do Ozempic). Os dados foram publicados no The New England Journal of Medicine. Um artigo no The Lancet já havia constatado a eficácia e a segurança da nova droga em um estudo com mais de 19 mil pacientes em diversos países, incluindo o Brasil.

Os dois medicamentos são aplicados por meio de uma injeção semanal e têm um mecanismo de ação parecido: eles estimulam receptores hormonais localizados no intestino envolvidos na digestão dos alimentos e na secreção da insulina. Ambos são moléculas sintéticas chamadas de agonistas – ou seja, simulam o efeito de substâncias naturais e se ligam a receptores das células, ativando-os. Enquanto o Ozempic age apenas por meio de um análogo de um dos hormônios, o chamado GLP1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon), o Mounjaro é um duplo agonista – ou seja, uma única molécula apresenta efeito para dois receptores, o GLP-1 e o GIP (polipetídeo insulinotrópico dependente da glicose). Por isso, explicam os especialistas, seus efeitos são potencializados.

Ao ativar esses receptores intestinais, dependendo dos níveis de glicose no sangue, os medicamentos estimulam a produção de insulina pelo pâncreas, melhorando o controle da glicemia. Eles também retardam o esvaziamento gástrico, reduzindo o trânsito intestinal. Além disso, atuam no Sistema Nervoso Central aumentando a sensação de saciedade. E, enquanto os hormônios naturais são degradados rapidamente pelas enzimas, os compostos sintéticos circulam por muito mais tempo pelo organismo.

No estudo que comparou os dois, a enorme maioria dos voluntários conseguiu reduzir a taxa de hemoglobina glicada – exame que avalia os níveis de glicemia nos últimos três meses – para menos de 7%, como recomendado para pacientes com diabetes. Dependendo da dose, entre 29% e 46% dos que usaram o Mounjaro atingiram a taxa de 5,7% (o valor de pessoas sem a doença), contra 19% dos que receberam o Ozempic. E isso com baixo risco de hipoglicemia, algo difícil com os remédios em uso atualmente. A dosagem mais alta do novo medicamento levou a quase o dobro da perda de peso do observado com a semaglutida. O teste acompanhou quase 2.000 pessoas durante 40 semanas em 128 centros localizados em diversos países.

“Os resultados são superiores aos remédios atuais. O tirzepatide tem grande eficácia na perda de peso, aumenta a secreção de insulina, melhora o controle da glicemia e, com isso, pode ajudar a prevenir quadros de resistência à insulina”, diz o endocrinologista Simão Lottenberg, do Hospital Israelita Albert Einstein.

“É o remédio mais potente que já tivemos”, diz o endocrinologista Rodrigo Lamounier, diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso). “Acredito que ele caminhe também para aprovação contra a obesidade.”

Efeitos colaterais do medicamento

Os médicos explicam que, por enquanto, o medicamento só foi aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2 e ainda não está disponível no país. “Como ele pode apresentar riscos e efeitos colaterais, como intolerância gastrointestinal, náuseas e vômitos, deve ser usado sempre com indicação e acompanhamento médico”, diz Lamounier.

O laboratório Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, diz em nota oficial que não há previsão de chegada do remédio ao Brasil. “Antes de estar disponível nas farmácias, todo medicamento precisa passar pelo processo de precificação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão que regula o preço dos medicamentos no Brasil. O processo de precificação costuma levar em torno de 90 dias, geralmente. Todo o processo é conduzido por um órgão regulatório, portanto, não temos uma previsão de quando ele estará completo”, diz o comunicado.

