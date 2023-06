Novo livro revela casos de pedofilia envolvendo padres católicos no Brasil

Num trabalho inédito de reportagem, o livro “Pedofilia na Igreja” joga luz sobre os abusadores de crianças e suas redes de proteção. Ao longo de três anos, Fábio Gusmão e Giampaolo Morgado Braga, experientes e premiados jornalistas, pesquisaram mais de 25 mil páginas de documentos em tribunais, ministérios públicos, inquéritos policiais, dossiês, relatórios e bases de dados internacionais. Também ouviram vítimas e seus parentes, promotores, integrantes do clero, advogados, policiais, jornalistas, psicólogos que atendem vítimas e abusadores, e um padre condenado pelo crime.

Da lista de entrevistados fazem parte, entre outros, os alguns dos principais especialistas do mundo e do Brasil no tema: o advogado Mitchell Garabedian, que defendeu as vítimas de Boston, e o jornalista Michael Rezendes, do “Boston Globe”, além de representantes de redes mundiais de apoio a vítimas de abuso por sacerdotes católicos, e de entidades que montaram bancos de dados internacionais com milhares de episódios ocorridos no mundo. O Vaticano também foi ouvido pelos autores.

O resultado é um minucioso retrato da pedofilia na Igreja Católica no Brasil: pelo menos 108 membros do clero foram acusados, indiciados, denunciados, condenados ou se tornaram réus por envolvimento em abuso sexual de 148 crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência intelectual em 96 cidades de 23 estados, de Caçapava do Sul (RS) a Xingu-Altamira (PA). Os 108 casos, todos descritos no livro, envolvem arcebispos, bispos, monsenhores, padres, frades e, em um deles, uma freira.

Pedofilia na Igreja, porém, não se restringe ao levantamento de crimes. O livro avança sobre as causas, as consequências e os desafios da própria Igreja Católica em virar uma das páginas mais tristes e chocantes de sua história. Temas que estão em linha com os esforços do papa Francisco, que de 2014 a 2022 emitiu 15 documentos sobre abuso de menores e fez do combate à pedofilia a principal bandeira de seu pontificado.

O livro chega às principais livrarias do país no início de junho e já está disponível também em e-book, em mais de 20 plataformas digitais.