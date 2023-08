Novo livro de Pedro Rhuas tem exemplares desviados e vendidos ilegalmente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 19:26 Compartilhe

O novo livro do escritor potiguar Pedro Rhuas teve cópias físicas desviadas e vendidas ilegalmente antes de seu lançamento. O Mar Me Levou a Você está em pré-venda e será lançado oficialmente no dia 30 de agosto pela Seguinte, selo da Companhia das Letras.

O autor tomou conhecimento da situação após ser alertado por leitores nas redes sociais. Conforme revelado por ele, exemplares estavam sendo comercializados em diversos lugares do País, em especial na região Nordeste.

O livro chegou a ser vendido na Salipi, o Salão do Livro do Piauí, realizado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) em parceria com o governo do Estado. Não está claro como os exemplares foram desviados ou se foram impressos de forma ilegal.

Na última terça-feira, 22, a Seguinte e Rhuas divulgaram um comunicado oficial explicando a situação ao público. A editora afirmou estar “trabalhando intensamente para resolver essa situação e proteger a obra” e pediu que leitores entrem em contato com a empresa caso vejam um exemplar ilegal à venda.

A Seguinte também informou que, com o objeto de preservar a obra e identificar exemplares vendidos de maneira lícita, toda a tiragem oficial de O mar me levou a você receberá um selo com a frase “venda autorizada”.

“Em respeito ao autor Pedro Rhuas, à editora Seguinte e aos leitores, contamos com o seu apoio e denúncia para reduzir os danos causados por essa prática ilícita. Você é parte fundamental dessa luta. Recuse qualquer forma de comércio ilegal. Vamos fortalecer a comunidade literária e garantir que os autores sejam reconhecidos e apoiados, permitindo que novas narrativas continuem a chegar até você”, diz a nota.

Pedro Rhuas é um autor best-seller e um dos principais novos nomes da literatura destinada a jovens adultos no País. O seu livro de estreia, Enquanto Eu Não Te Encontro, foi publicado em 2021 e conta a história de amor entre um jovem do interior do Rio Grande do Norte e um francês que veio morar no Brasil.

Em suas redes sociais, o escritor comentou que recebe “regularmente” mensagens sobre ter tido seu trabalho pirateado na internet, mas que “saber que existem outras práticas perversas e que nem os livros físicos estão seguros é de partir o coração”.

“Como escritor, após o sucesso do meu primeiro livro, pude sonhar com algo praticamente impossível nesse País: viver apenas da escrita, contando histórias. Mas nada é garantido, e ataques como esse revelam nossa fragilidade. Planos, metas, dedicação. Tudo é ameaçado”, escreveu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias