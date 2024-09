Novo livro de biógrafo de Mussolini será lançado no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/09/2024 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) – O novo livro do escritor italiano Antonio Scurati, conhecido no mundo todo por sua trilogia sobre o ditador fascista Benito Mussolini, será lançado em breve do Brasil.

Em “A Melhor Época da Nossa Vida”, publicado pelo Manjuba, selo de não-ficção da editora Mundaréu, o autor conta a história do antifascismo na Itália a partir da vida do intelectual Leone Ginzburg (1909-1944).

A ideia do livro surgiu em novembro de 2011, quando Scurati leu uma notícia sobre a descoberta da carta na qual, em 1934, Ginzburg, na época um jovem professor destinado a uma brilhante carreira acadêmica, apresentou sua renúncia ao reitor da faculdade onde atuava para não ter de jurar lealdade ao regime fascista.

Dos 1,3 mil professores universitários em atividade na Itália naquele período, apenas 13 não assinaram esse juramento.

Expulso da faculdade, Ginzburg se juntou à resistência, fundou uma editora e formou uma família com sua amada, a escritora Natalia Ginzburg (1916-1991), mas acabaria assassinado em uma prisão romana em 1944.

No livro, o escritor alterna a a história de Ginzburg e seu círculo de amizades (Cesare Pavese, Norberto Bobbio, Luigi Einaudi, etc.) com capítulos dedicados aos Scurati e aos Ferrieri, ramos paterno e materno de sua família.

Assim, mescla a vida e a história de uma personalidade extraordinária com as trajetórias de pessoas contemporâneas comuns, mas que tiveram de atravessar juntas os anos terríveis do fascismo e lutar contra as mesmas adversidades. (ANSA).