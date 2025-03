O mais novo live-action da Disney, “Branca de Neve”, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 20. Com Rachel Zegler e Gal Gadot no elenco, o filme vem com o objetivo de surpreender os fãs e superar as polêmicas envolvendo as atrizes principais da produção.

O longa de 2025 é uma adaptação de “Branca de Neve e os Sete Anões”, que inaugurou o estúdio em 1937. “Branca de Neve” agora entra na lista de live-actions de clássicos da Disney, ao lado de produções como “Cinderela”, de 2015, “A Bela e a Fera”, de 2017, “Aladin”, de 2019 e “Mulan”, de 2020.

Produção

Além de Rachel Zegler (Branca de Neve) e Gal Gadot (Rainha Má), o filme também conta com os atores Andrew Burnap, Ansu Kabia, Martin Klebba no elenco.

A direção é de Marc Weeb (“O Espetacular Homem-Aranha”) e as musicas estão por conta de Justin Paul e Benj Pasek, responsáveis pelos musicais a “La Land: Cantando Estações”, “O Rei do Show” e “Querido Evan Hansen”.

Como musical, os fãs podem esperar por uma boa performance de Zegler, que encantou os fãs de Jogos Vorazes com sua interpretação da cantora Lucy Grey em “A Cantiga de Pássaros e Serpentes”, de 2023.

Polêmicas

Apesar do sentimento de nostalgia, a estreia do filme também é cercada por reclamações de fãs do estúdio sobre o grande número de adaptações e continuações, que especulam sobre o baixo número de produções originais, e mesmo antes do lançamento, polêmicas envolvendo as duas protagonistas do filme já tomaram conta da internet.

O primeiro trailer de “Branca de Neve” foi ao ar em agosto de 2024, e Rachel, que frequentemente expressa sua defesa do povo palestino em meio a guerra em Gaza, celebrou o teaser inicial do filme e aproveitou para enfatizar seu posicionamento pró-Palestina no X/antigo Twitter.

and always remember, free palestine. — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) August 12, 2024

Poucos momentos depois, Gal Gadot, israelense e que já expressou sua defesa dos ataques israelenses contra o estado palestino, compartilhou uma fala de Martin Luther King em suas redes sociais, em um post que foi intendido como uma resposta à colega de elenco. Na legenda, a atriz escreveu: ““Somente o amor pode realmente salvar o mundo”.

O clima tenso entre as atrizes ainda parece não ter se dissipado, já que durante as campanhas de divulgação para a produção as duas seguiram campanhas de marketing separadas. Elas só se encontram durante o Oscar, no inicio de março, e no première mundial de “Branca de Neve”, no último sábado, 15, em Los Angeles.