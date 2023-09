Novo líder militar do Gabão promete eleições livres após transição

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 9:56 Compartilhe

O dirigente interino do Gabão, general Brice Oligui Nguema, que chegou ao poder após depor o presidente Ali Bongo, prometeu nesta segunda-feira (4), quando tomou posse, que devolveria o poder aos civis e realizaria “eleições livres, transparentes e credíveis”, sem especificar a data.

O general pediu a participação de todos os grupos do país para preparar uma “nova Constituição” que será aprovada por referendo para ter “instituições mais respeitosas com os direitos humanos e a democracia”.

No final do processo, “nos propomos a entregar o poder aos civis com a organização de eleições livres, transparentes e credíveis”, anunciou em um discurso após tomar posse como presidente perante os magistrados do Tribunal Constitucional.

O general expressou nesta segunda-feira a sua “surpresa” pelo golpe de Estado ter sido condenado pelas “instituições internacionais” e afirmou que os militares agiram para evitar o “derramamento de sangue”.

O presidente Ali Bongo foi deposto em 30 de agosto pelos militares pouco depois de as autoridades eleitorais terem anunciado a sua reeleição para um terceiro mandato, após 14 anos no poder.

Seu pai, Omar Bongo, governou este país rico em petróleo na África central durante mais de 40 anos.

