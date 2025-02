Novo líder do PL diz que Lira era ‘mais Eduardo Cunha’ e Hugo Motta é ‘mais Rodrigo Maia’

O novo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que vê o deputado Arthur Lira (PP-AL) como “mais Eduardo Cunha” e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como “mais Rodrigo Maia”, ao fazer uma comparação dos dois perfis para a presidência da Câmara dos Deputados.

As declarações ocorreram em conversa com a imprensa neste sábado, 1º, horas antes da eleição da Mesa Diretora da Câmara. Na ocasião, Cavalcante disse que é precipitado fazer uma avaliação sobre a gestão de Motta sem que o mandato tenha iniciado, mas afirmou que vê “grandeza” no parlamentar.

“Acho que é muito mais fácil ganhar com um lado e ter uma disputa, do que ter que fazer um arco de aliança desse. Ele vai ter muito trabalho, mas ele tem grandeza, tamanho, vai conduzir muito bem”, declarou.

Cavalcante prosseguiu: “Acho que o presidente Arthur Lira, que fez esse fenômeno de duas eleições do jeito que fez, ele tem um perfil mais aguerrido. Se comparar um pouco com o histórico para trás, acho um perfil mais a la Eduardo Cunha. E acho, não sei, o tempo vai dizer, que o perfil do Hugo vai ser mais Rodrigo Maia”.

O deputado também disse haver uma expectativa de que as comissões temáticas na Câmara ganhem maior relevância sob a presidência de Motta. Segundo ele, houve um “trato de campanha” com o deputado do Republicanos nesse sentido.

No caso das comissões mistas, compostas por deputados e senadores, Cavalcante disse que não havia sintonia entre Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e que agora acha que “isso vai melhorar muito”.

Cavalcante foi 2º vice-presidente da Câmara na gestão de Lira. Agora, ele deve ser substituído por Elmar Nascimento (União-BA). O PL terá um cargo maior na Mesa Diretora, o de 1º presidente, com Altineu Côrtes (RJ).