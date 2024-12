Novo líder da Síria promete que país não exercerá ‘interferência negativa’ no Líbano

O novo líder da Síria, Ahmad al Sharaa, prometeu neste domingo aos drusos libaneses que seu país não exercerá mais uma “interferência negativa” no Líbano e respeitará a soberania do país vizinho.

A Síria não exercerá “qualquer interferência negativa no Líbano: respeita a soberania libanesa, a unidade de seus territórios, a independência de suas decisões e sua estabilidade em termos de segurança”, declarou Al Sharaa aos dirigentes da comunidade drusa, Walid e Taymur Jumblatt, durante uma visita ao país.

“Manterá a mesma distância com todos” no Líbano, acrescentou, antes de afirmar que a Síria foi “uma fonte de medo e ansiedade” no país vizinho.

Ahmad al Sharaa tomou o poder na Síria há duas semanas, após a queda do presidente Bashar al Assad, deposto por uma ofensiva rebelde liderada por sua organização, o grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

O líder druso Walid Jumblatt chegou neste domingo a Damasco com uma delegação de deputados de seu bloco parlamentar e líderes religiosos drusos. Ele é a primeira personalidade do Líbano que se reuniu com o líder do novo governo da Síria.

Al Sharaa, conhecido até agora por seu nome de guerra, Abu Mohamad al Jolani, os recebeu no palácio presidencial de Damasco.

Jumblatt acusa o governo sírio pelo assassinato de seu pai, Kamal Jumblatt, em 1977, durante a guerra civil libanesa.

