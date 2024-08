Novo iPhone pro 16 colorido da Apple recebe duras críticas online

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 1:16 Para compartilhar:

Uma suposta nova cor será introduzida na linha do iPhone 16 Pro, mas a inovação está sendo recebida com críticas dos consumidores.

O rumoroso tom bronze — apelidado de “Desert Titanium” — supostamente substituirá o Blue Titanium oferecido anteriormente como a quarta cor disponível para o tão aguardado iPhone 16 Pro, que deve ser lançado neste outono.

O vazador Sonny Dickson postou uma imagem no X na semana passada apresentando as quatro possíveis colorways do iPhone 16 Pro, incluindo a iteração dourada. Outro vazador conhecido, Majin Bu, também postou uma foto das supostas bordas das lentes da câmera do iPhone 16 Pro poucos dias depois, com um conjunto parecendo ser mais dourado escuro do que o ouro rosa anteriormente comentado.

“Há quatro cores no total na linha do iPhone 16 Pro: branco, preto, dourado e cinza”, escreveu o usuário . “A cor titânio do deserto é meio dourada escura, parecida com a antiga cor roxa, relativamente discreta e profunda.”

Embora a Apple seja conhecida por lançar uma nova cor para seus modelos mais recentes do iPhone Pro, a escritora da Digital Trends, Christine Romero-Chan, chamou o tom bronze de “a pior cor de iPhone” que ela já viu.

“Eu realmente espero que o que vemos na foto falsa não seja o que realmente estamos vendo porque, para ser gentil, parece horrível”, ela escreveu, acrescentando que tem esperança de que o vazamento “seja falso”.

Os consumidores da Apple lamentaram o rumor do novo tom nos comentários de um TikTok recente do Tom’s Guide .

“Eca”, disse uma pessoa simplesmente.

“Cera de ouvido é ouro”, brincou outro.

“Essa cor é uma PÉSSIMA”, reclamou um usuário.

“É uma m–rda marrom”, escreveu outra pessoa.

Como qualquer novo produto da Apple, surgiram rumores sobre os próximos modelos do iPhone 16 e o ​​subsequente lançamento do iOS 18 .

A CNET relata que há rumores de telas maiores nos modelos Pro, novos recursos de câmera e chips de processador aprimorados.

Mais notavelmente, a Apple anunciou que estava planejando lançar o “Apple Intelligence”, o software de IA da gigante da tecnologia , alimentado pela OpenAI , em seus dispositivos que melhoraria a Siri, mensagens, fotos e outras funções . Alguns recursos, no entanto, podem estar atrás de um paywall, de acordo com alguns relatórios .

O novo sistema operacional supostamente também contará com um recurso de “ Controle de Distração ”, que permite aos usuários remover anúncios e pop-ups indesejados que atrapalham sua experiência de navegação na web.