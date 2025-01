Novo Guga? João Fonseca faz Brasil sonhar no Aberto da Austrália

ROMA, 9 JAN (ANSA) – Órfã de um ídolo no tênis desde a aposentadoria de Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, a torcida brasileira tem uma nova esperança no esporte: João Fonseca, de apenas 18 anos e que se classificou para o Aberto da Austrália pela primeira vez na carreira.

Número 113 no ranking mundial, o jovem superou o qualifying do Grand Slam que abre a temporada ao derrotar o argentino Thiago Tirante (115º) por 2 sets a 0, chegando à sua 13ª vitória consecutiva.

“O fenômeno brasileiro João Fonseca chega à chave principal.

Ele é alguém para ficar de olho, fãs de tênis”, disse o perfil oficial do Aberto da Austrália no X.

Em publicação nas redes sociais, Fonseca afirmou estar “muito animado” por disputar seu primeiro Grand Slam. “Estamos vindo de jogos confiantes, resultados muito bons, e vamos acreditar cada vez mais. Nos vemos na chave principal”, acrescentou.

Em dezembro passado, o brasileiro conquistou o Next Generation ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas da temporada com menos de 20 anos, título já levantado por nomes como Jannik Sinner (2019), atual líder do ranking mundial, e Carlos Alcaraz (2021).

Além disso, faturou na semana passada o Challenger 125 de Camberra. Em sua estreia no Aberto da Austrália, Fonseca enfrentará o russo Andrey Rublev, nono no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). (ANSA).