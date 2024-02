Novo grupo de menores feridos em Gaza chega à Itália nesta sexta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/02/2024 - 18:01 Para compartilhar:

CAIRO, 8 FEV (ANSA) – Um novo grupo de menores palestinos feridos partirá na manhã desta sexta-feira (9) do Cairo rumo à Itália, como parte do compromisso do país de acolher crianças vítimas da guerra.

Eles viajarão à bordo de uma aeronave C130 da Força Aérea.

Uma delegação de Roma foi ao Egito nesta quinta-feira (8) para acompanhá-los.

Junto com o embaixador italiano no Egito, Michele Quaroni, o grupo visitou os pequenos pacientes e seus familiares no Hospital Italiano do Cairo, com a presença de mediadores culturais, profissionais de saúde, representantes do Crescente Vermelho e do governo do Egito.

“Estamos aqui para visitar crianças que sofreram ferimentos muito graves. A Itália ativou em dezembro uma grande operação de ajuda ao governo egípcio para a emergência humanitária da população palestina em Gaza”, lembrou Quaroni.

“Trouxemos para cá o navio hospital Vulcano, que operou desde o início de dezembro e partiu nos últimos dias levando consigo feridos e seus acompanhantes. Na semana passada, houve outro voo. Estamos realmente colaborando muito, montamos uma grande operação humanitária em apoio ao esforço dos egípcios, mas também de outros países”, acrescentou.

As crianças, algumas feridas nos bombardeios e outras em diálise por insuficiência renal, serão distribuídas entre os hospitais Gemelli de Roma, Meyer de Florença, Rizzoli de Bolonha e Gaslini de Gênova.

O primeiro grupo de crianças feridas chegou à Itália em 30 de janeiro, com outros 10 menores. (ANSA).

