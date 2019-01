Novo governador do Amapá toma posse; outros 9 assumem cargo hoje

O governador reeleito do Amapá, Waldez Góes, tomou posse nas primeiras horas de 2019 para cumprir seu quarto mandato no cargo. A solenidade começou por volta das 22h30 de ontem (31) e reuniu cerca de 500 pessoas no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Macapá.



Em seu discurso, junto ao vice-governador Jaime Nunes, Góes destacou as prioridades para os próximos anos, como o fortalecimento e desenvolvimento da economia local, visando mais investimentos, prioritariamente, na saúde, segurança pública e educação.



“Para fazer melhores políticas públicas, precisamos gerar oportunidades, riquezas. E isso se faz gerando negócios, emprego e renda. Queremos nos valer de todas as providências dessas condicionantes para desenvolver as cadeias produtivas, industrializar o Amapá, gerar mais arrecadação e, assim, mais recurso para investir nas áreas sociais prioritárias, como saúde, segurança e educação”, disse o governador reeleito, em trecho destacado em nota da assessoria.



Além do mandato encerrado ontem, de 2015 a 2018, Waldez já esteve à frente do governo 2003 a 2006 e de 2007 a 2010.

Mais governadores tomam posse

Nesta manhã, nove governadores assumirão os cargos no do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Logo depois, muitos deles devem vir a Brasília para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro.



No total, 17 governadores tomam posse na tarde desta terça-feira: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Groso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.