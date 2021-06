Novo gerente da base do Corinthians celebra desafio e já tem data para iniciar o trabalho: ‘Me sinto honrado’ Carlos Brazil, que trabalhava no Vasco antes de ser contratado pelo Timão, usou suas redes sociais para falar de seu novo desafio profissional, no qual ele começa no dia 14 deste mês

Na última semana, o Corinthians anunciou a contratação de um profissional para uma área que estava sem “dono” há pouco mais de um mês: a gerência das categorias de base do clube. Trata-se de Carlos Brazil, que estava no Vasco, e mantinha negociações com o Timão há algum tempo antes fechar o acordo.

Neste sábado, Brazil se manifestou em seu perfil do Instagram e falou pela primeira vez como novo funcionário do clube. Ele agradeceu a oportunidade de trabalhar no alvinegro e disse que começa o desafio em cerca de dez dias.

– Me sinto feliz e honrado para abraçar este novo desafio no Futebol de Base do Sport Club Corinthians Paulista. A partir do dia 14 deste mês estaremos juntos, trabalhando para levar nossas categorias de formação cada vez mais longe. Agradeço a confiança e receptividade de todos. Vamos juntos!

Carlos Brazil chega ao Corinthians para assumir o cargo de gerente geral das categorias de base do Departamento de Formação de Atletas, que estava vago desde o início do mês de maio, quando o ex-jogador Yamada foi realocado.

Além graduação em Administração e Engenharia, Carlos Brazil, 58 anos, possui formação acadêmica no esporte com pós-graduação em Marketing Esportivo (IBMEC), Gestão e Direito no Esporte (Trevisan), além de um mestrado em Atividade Física e Gestão, pela Universidad Europea del Atlántico, na Espanha.

O gestor é ex-presidente e atual diretor do Movimento de Clubes de Formação do Futebol Brasileiro, além de professor e consultor da CBF Academy.

Além disso, ele teve passagens como gerente das categorias de base de Vasco, Tigres-RJ, Botafogo e Flamengo. O executivo também comandou a gerência da Subsecretaria de Legado Olímpico e Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro.

