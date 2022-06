Novo Fusca mescla linhas do passado e itens futuro por R$ 3 milhões

A empresa alemã Milivié apresentou um veículo chamado de Milivié 1. Trata-se de um carro de restauração com adaptação para os dias atuais, baseado no Fusca.

Com apenas 22 exemplares fabricados – referência aos 22 milhões de unidades de produção do modelo original -, o preço é salgado, parte de 570 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões em conversão direta).





As linhas do Fusca original foram praticamente inalteradas, no entanto agregou faróis e lanternas em LED, rodas de liga leve de 19 polegadas e um spoiler na tampa do motor. Outro detalhe é que a marca da Volkswagen dá lugar ao da Milivié.

O motor 2.2 de quatro cilindros é refrigerado a ar, associado ao câmbio automático de quatro velocidades, com opção de troca de marcha manual.

Por dentro, o Fusca reformulado tem duas telas de 12,3 polegadas, que forma o painel e multimídia. O espaço suporta quatro passageiros, em assentos individuais.

Os requintes incluem carregamento sem fio para celular, entradas USB, sistema de áudio de nove alto-falantes e sensores de estacionamento.

A empresa aceita reservas e o primeiro modelo deve ser entregue em julho de 2023. A produção completa será concluída em maio de 2025.

