Com a oitava temporada confirmada pela NBC, a série cult The Blacklist supera boatos de corte devido à baixa audiência. E para os fãs que acompanham a trajetória do criminoso internacional Raymond Reddington (James Spader), a outra notícia é que, a partir do dia 26 de março, o canal AXN começa a exibir a sétima temporada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.