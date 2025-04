Novo flagrante de Tom Cruise e Ana de Armas levanta suspeitas de possível romance

O suposto romance entre Tom Cruise, 62, e a atriz Ana de Armas, 36, pode ter ganhado mais um capítulo após os dois terem sido flagrados juntos pela terceira vez. Segundo a revista “People”, os astros pousaram em um aeroporto em Londres no último domingo, dia 13, depois de um passeio de helicóptero pela Espanha.

Vestindo roupas casuais, eles caminhavam felizes, enquanto Ana passeava com seus cachorros Elvis e Salsa. Apesar da expectativa dos fãs, uma fonte da revista afirmou que os dois não tem nada “romântico” acontecendo e que são “apenas amigos”.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em 13 de fevereiro, em Londres, após um jantar na cidade. Na época, foi dito que os astros estavam “discutindo possíveis colaborações futuras”.

Pouco mais de um mês depois, Cruise e Ana de Armas surpreenderam a todos ao chegarem juntos a um heliporto na capital inglesa, demonstrando bom humor e rindo com a equipe do local. Eles estavam acompanhados do diretor Doug Liman, mas o nome do possível projeto não foi revelado.

Recentemente, foi divulgado que Ben Affleck, ex-namorado da atriz, estaria arrependido de ter terminado seu romance com ela. “Ele acabou se casando com Jen depois de não conseguir se comprometer com Ana. É tarde demais agora, mas Ben tem muito respeito por Ana. Ele espera que ela encontre o que quer e tenha uma família.”