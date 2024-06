Novo filme de Liliana Cavani estreia no Brasil em 13 de junho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 JUN (ANSA) – O filme “A Ordem do Tempo”, da cineasta italiana Liliana Cavani, chegará com exclusividade aos cinemas brasileiros no próximo dia 13 de junho, com distribuição da Pandora Filmes.

A obra é baseada no best-seller homônimo de Carlo Rovelli, físico teórico e especialista no estudo da gravidade quântica, que apresenta uma nova interpretação dos mistérios do tempo.

O filme narra a história de um grupo de amigos que se encontra todos os anos para celebrar um aniversário. Desta vez, a reunião celebra o aniversário de Elsa, interpretada pela atriz Claudia Gerini, que comemora seus 50 anos.

Porém, Enrico, vivido por Edoardo Leo, não traz boas notícias, o que pesa no clima da festa. Aparentemente, um asteroide, chamado Anaconda, ruma em direção à Terra, e pode ter para a humanidade o mesmo efeito exterminador que, no passado, um outro asteroide teve com os dinossauros.

Além de Gerini e Leo, o longa conta com Alessandro Gassmann, Fabrizio Rongione e Angela Molina no elenco e é produzido por Cavani, que, aos 91 anos, pertence a uma brilhante geração de cineastas italianos que se destacaram na década de 1970, entre eles Bernardo Bertolucci, Lina Wertmüller, Pier Paolo Pasolini e Marco Bellocchio.

Segundo a italiana, quando leu o livro de Rovelli sentiu a necessidade de transformar a obra de física num longa de ficção.

“Quando fico tão absorta na leitura de algo, e sinto as emoções surgirem, quero transmiti-las ao meu público e geralmente decido fazer um filme sobre isso. Mergulhei profundamente em palavras emocionantes como: ‘Toda a nossa física, e a ciência em geral, trata de como as coisas se desenvolvem conforme a ordem do tempo'”, afirmou ela. (ANSA).