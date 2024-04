Novo estudo responde qual é exatamente a duração perfeita do filme

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/04/2024 - 0:36 Para compartilhar:

De acordo com uma nova pesquisa, a duração perfeita do filme é de apenas 92 minutos. O estudo com 2.000 americanos, conduzida pela Talker Research , descobriu que a pessoa média deseja passar muito menos tempo no cinema daqui para frente.

Embora 92 minutos tenham sido considerados a duração média ideal, apenas 2% dos 2.000 adultos norte-americanos entrevistados achavam que um filme deveria ter mais de duas horas e meia.

E apenas 15% querem assistir a um filme de duas horas ou mais.

Nos últimos 60 dias, o entrevistado médio sente que assistiu a dois filmes que considerou longos demais, com 23% tendo relutantemente assistido a três ou mais.

A pesquisa também teve como objetivo descobrir como o cidadão comum se sente em relação às legendas.

De acordo com os resultados, 15% afirmam que a inclusão ou desativação das legendas é um tema muito debatido em suas famílias.

Embora 77% digam que não é um problema total.

Um terço dos entrevistados afirma que “nunca” usa legendas quando assiste TV em casa, enquanto apenas 16% afirma que “sempre” o faz.

Curiosamente, este número era muito diferente entre as diferentes faixas etárias, uma vez que se descobriu que os americanos mais jovens eram grandes fãs do conceito.

30% dos entrevistados da Geração Z “sempre” assistem com legendas, com 23% dos millennials dizendo o mesmo.

Enquanto isso, apenas 13% da Geração X e 12% dos boomers concordaram.