Novo estádio do San Lorenzo se chamará ‘Papa Francisco’

ROMA, 21 ABR (ANSA) – O San Lorenzo de Almagro, time de coração do papa Francisco, batizará seu novo estádio de futebol com o nome do pontífice, falecido hoje aos 88 anos.

Em uma mensagem nas redes sociais, acompanhada por um emocionante vídeo que mostra a relação de amor do Papa com o time, o San Lorenzo lamentou a morte de seu ilustre torcedor.

“De Mario Jorge Bergoglio a Francisco, houve algo que jamais mudou: seu amor pelo Ciclón. Envolvido em dor profunda, dizemos adeus a Francisco: adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos pela eternidade!”, escreveu a equipe.

O líder da Igreja Católica era um grande fã do San Lorenzo, tanto que era sócio torcedor e acompanhou no estádio todas as partidas da campanha do título argentino de 1946, quando tinha somente 10 anos.

Natural de Flores, onde fica a sede do clube azul e vermelho, o Papa virou um dos principais símbolos do San Lorenzo, que venceu a Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história em 2014, um ano após o início do papado de Francisco.

O San Lorenzo recordou que o religioso já havia aceitado “sem a menor hesitação” no ano passado que o futuro novo estádio do clube recebesse o nome “Papa Francisco”. (ANSA).