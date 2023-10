Novo embaixador do Mister Brasil Oficial é eleito

Jovem influenciador e apresentador do Tô Na Fama! da Rede TV!, Vinicius Arruda foi eleito Mister Brasil Embaixador do Beleza do Bem, durante as comemorações dos 91 anos do Miss e Mister Brasil, evento que aconteceu consagrou os novos mais belos do país no ano de 2023.

Durante coquetel de abertura que aconteceu na Maison Casa Conceito no Jardins, em São Paulo, várias homenagens foram prestadas, entre elas, a aclamação do novo embaixador do Mister Brasil, título muito sério e importante, que tem como missão, ser o porta voz do concurso em diversos setores da sociedade, mas principalmente em projetos e ações sociais.

O escolhido para esta função, foi Vinicius Arruda, por todo seu trabalho em prol ao Beleza do Bem, que anualmente atende mais de 10 mil crianças durante as ações realizadas na Páscoa, no Dia das Crianças e no Natal.

Segundo Thiago Michelasi, presidente do Miss & Mister Brasil, a escolha não podia ter sido diferente, uma vez que é nítida a dedicação de Vinícius Arruda em todos os projetos do certame e também do projeto social Beleza do Bem.

Michelasi disse ainda estar feliz com este novo momento da história do certame no país, que comemorou seus 91 anos de existência junto ao Sindicato Nacional Pró-Beleza e destacou a importância de ter o Vinícius como embaixador, que agora passa a fazer parte da administração do projeto social e do concurso, entrando pro time Miss & Mister Brasil.

Vinícius Arruda também ganhou como missão, representar o Brasil no Mister Top Model International e no Mister Teenager Grand International que acontecerá dos dias 23 a 28 de novembro em Porto Alegre e reunirá mais de 30 países para a disputa do jovem mais bonito do mundo.

Arruda está ansioso e diz dar seu melhor para trazer o título para o país: “Estou muito feliz e ansioso. Não esperava ser escolhido para assumir o posto de Embaixador do Mister Brasil, e muito menos representar já o país em um concurso internacional que mexe com o sonho de tantos jovens. Darei meu melhor e espero trazer este título para o país, pois tudo que faço, sempre entrego meu máximo! Agradeço meu empresário Thiago Michelasi e toda minha família por todo apoio e incentivo que me dão, tenham certeza que esta vitória já é de vocês!”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias