Novo embaixador argentino tentará aproximar Lula e Milei

Coluna do Mazzini 18/11/2024 - 7:30

Apesar de xingar o presidente Lula da Silva e não esboçar nenhuma vontade de boas relações com o Governo do Brasil, o presidente da Argentina, Javier Milei, enviou para Brasília o novo embaixador indicado, para o agrément do Barba no Palácio do Planalto.

Guillermo Daniel Raimondi apresentou sua carta na quinta-feira (14) e promete ser o elo entre os dois maiores países da América do Sul. As relações bilaterais comerciais explicam a tentativa. Dezenas de grandes empresários brasileiros próximos de Lula e com fábricas – e outros negócios – no país vizinho pressionam por um abraço entre os chefes de Estado.