Novo documentário contará ‘história distinta’ e ‘convincente’ da ascensão de Hitler

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 11:06 Compartilhe

A produtora alemã ZDF Studios garantiu os direitos de distribuição para um novo documentário sobre a ascensão de Adolph Hitler ao poder na país, que culminou na 2ª Guerra Mundial marcada por terríveis atrocidades. Segundo informações do portal Variety, a séria pretende examinar as convicções do líder nazista.

As gravações contarão com a parceria da Eco Media, a History Media e a ZDF Digital.

De acordo com o vice-presidente da ZDF Studios, Ralf Rückauer, o documentário é uma visão muito moderna dessa parte da história alemã, “projetado para um público jovem que está desconectado da geração que experimentou a guerra ou suas consequências”, avalia. “Com a extensa pesquisa realizada e seus altos valores de produção, a série oferece uma narrativa distinta e convincente sobre a ascensão de Hitler.”

O documentário ainda promete mostrar fotos recém-descobertas que fornecem “uma perspectiva incomum da sociedade nazista em tempos de guerra e paz”.

Episódios

Rise to Power

No primeiro episódio, Adolph Hitler já é apresentado como uma figura que conquistou o posto tão desejado. Rise to Power (Ascensão ao poder, em tradução literal) mostra como uma pessoa, até então desconhecida, pode se tornar um ditador, derrubando uma democracia em apenas alguns anos. O capítulo irá abordar: quais eventos e pessoas que o ajudaram a alcançar influência e os efeitos da propagando nazista.

Reign Of Terror

O próximo episódio, Reign Of Terror (Reino do Terror em português) mostrará a adesão da sociedade ao novo líder. “Um povo, um Reich, um líder” era o slogan nazista central, e será abordado como uma forma de intuir que apenas um poder e uma opinião deveriam governar o estado e a sociedade.

Ruin

No terceiro capítulo intitulado Ruin (Ruína, em português), aborda os eventos que fizeram com que o poder de Hitler caísse. Serão apresentadas todas as estratégias e manipulações do ditador que destruiu uma democracia e dizimou populações. Hitler enfatizou externamente sua vontade de paz, mas assim que chegou ao poder, ele comprometeu seus principais comandantes a uma guerra de extermínio que garantiria a supremacia do Reich alemão na Europa e o chamado “Espaço Vivo” no Oriente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias