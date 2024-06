Novo diretor artístico de Sanremo anuncia mudanças em festival

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2024 - 12:50 Para compartilhar:

ROMA, 13 JUN (ANSA) – O apresentador Carlo Conti, diretor artístico das próximas duas edições do Festival de Sanremo, anunciou nesta quinta-feira (13) algumas alterações no novo regulamento do “Sanremo Giovani” (“Sanremo Jovens”, em português), uma espécie de pré-seleção de jovens talentos, e da competição oficial.

Em entrevista à Giorgia Cardinaletti, na Rai1, Conti antecipou a divisão entre as categorias Novas Propostas, que apresenta jovens talentos musicais, e a disputa principal.

Segundo ele, as Novas Propostas não aumentará o número de candidatos que vão concorrer na categoria oficial, mas sim terão sua própria competição.

Além disso, “os vencedores da competição ‘Novas Propostas’ serão provavelmente anunciados na noite dos covers”. “Não haverá eliminações, seria anacrônico”, afirma o diretor artístico, explicando que não pretende “jogar fora” o trabalho de Baglioni e Amadeus, mas sim fazer “mudanças muito pequenas”.

Conti destacou que “trabalha nas suas edições [de 2015 a 2017] levando em conta o grande trabalho realizado posteriormente, por Baglioni nas suas duas edições e nos cinco extraordinários festivais de Amadeus que fizeram Sanremo crescer”.

Durante a entrevista, o apresentador italiano enfatizou ainda que a escolha das músicas é central: “Sempre senti uma grande responsabilidade: a minha mulher conta-me que nos meus festivais anteriores eu acordava à noite, assaltado por dúvidas sobre uma música que talvez tivesse sido descartada”, lembrou.

Para ele, o destaque do festival é a música, “os cantores competem, o resto é só acompanhamento”. “A música, afinal, tem sido o fio condutor da nossa vida, o resto é passar um programa de televisão, muito importante, claro, porque Sanremo é como a seleção nacional, todos nos tornamos comissários técnicos e diretores artísticos”. (ANSA).