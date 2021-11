Novo desfalque e recado de Pedro: Flamengo se reapresenta em meio à maratona no Brasileiro Rubro-Negro visitará a Chapecoense nesta segunda-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão

O Flamengo não perdeu tempo depois de vencer o Atlético-GO na noite de ontem. Na manhã deste sábado, parte do elenco, que não foi titular pela 19ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, foi ao gramado do Ninho do Urubu na reapresentação já visando o próximo compromisso.

E Renato Gaúcho iniciou os estudos para substituir um novo desfalque: Andreas Pereira, suspenso automaticamente (três cartões amarelos) para o confronto diante da Chapecoense. Se seguir a tendência das escolhas recentes, inclusive na alteração de ontem, Thiago Maia é quem deve ser o escolhido para a vaga. João Gomes é outra opção viável.

Na atividade de hoje, Diego Ribas, um dos postulantes ao setor ocupado por Andreas, aliás, seguiu os treinos físicos no gramado, junto a fisioterapeutas do clube. O camisa 10, Filipe Luís, Arrascaeta e Pedro permanecerão como baixas.

Por falar em Pedro, o atacante, que ainda treina à parte na academia do CT, em recuperação de uma artroscopia no joelho, mandou um recado para os torcedores rubro-negros:

– Passo a passo evoluindo. Deus está cuidando de tudo – postou (veja abaixo).

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Com a vitória contra o Atlético-GO, o Flamengo chegou aos 53 pontos e voltou à vice-liderança. O time de Renato Gaúcho está a nove do líder Atlético-MG, com 62. Na próxima segunda-feira, o Rubro-Negro vista a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileiro.

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais