Novo Conselho do Santos faz primeira reunião e elege comissões Encontro aconteceu na noite desta quinta e elegeu Conselho Fiscal, Comissão do Estatuto, Comissão de Inquérito e Sindicância e ouvidoria do clube

Na noite desta quinta-feira (14), o Santos realizou a primeira reunião do Conselho Deliberativo do ano, a qual teve por finalidade eleger e definir os membros dos Conselhos e Comissões. Novos membros foram empossados no Conselho Fiscal, Ouvidoria, da Comissão do Estatuto e da Comissão de Inquérito e Sindicância.

A mesa do Conselho Deliberativo é formada por Celso do Carmo Jatene (Presidente), Fábio de Oliveira Martins Pierry (1º Vice Presidente), Celestino Venâncio Ramos (2º Vice Presidente), Vinícius Aurélio Constantino (1º Secretário) e Fernando de Abreu Seco Rodrigues (2º Secretário).

Além disso, os conselheiros Maurício Roberto Maruca, Osvaldo Nico Gonçalves, José Osvaldo Nardini e Marcelo Camargo Milani foram indicados por Janete para acompanhar as providências tomadas pelo Comitê de Gestão em relação a possíveis riscos e perdas que o clube tenha sofrido nas últimas três gestões.

O Comitê de Gestão ficou definido com Andrés Rueda (Presidente), José Carlos de Oliveira (Vice-Presidente), Dagoberto Oliva, José Berenguer, José Renato Quaresma, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka.

O Conselho Fiscal foi formado com José Eduardo de Abreu Lopes (Presidente), Norberto Gonçalves Júnior (Relator), Daniel Caldeira Brant, Bruno Peres Lopes e Carlos Henrique da Fonseca.

A Ouvidoria terá Rodrigo Neves Rodrigues Fernandes (1º Membro), Leonardo Augusto Francisco (2º Membro), Joel Carlos Fonseca Pfeifer (3º Membro).

Os membros Vitor Levy Castex Aly (Presidente), Almir de Almeida, Marcelo Martins Sion, Silvio Seifert e Carlos Rigueiral formam a Comissão de Estatuto.

A Comissão de Inquérito será formada por Michel Elias Zamari (Presidente), Ademir Correa, Gustavo Bittencourt Amorim, Gilberto Carrega e Ricardo Soares Cretella.

