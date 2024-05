Novo Congresso dominado por Bukele toma posse em El Salvador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/05/2024 - 23:11 Para compartilhar:

Um novo Congresso, controlado pelo presidente Nayib Bukele, foi empossado nesta quarta-feira (1º), e fará sua primeira sessão plenária na qual, segundo alguns deputados, está prevista a aprovação de uma lei para facilitar mudanças da Constituição.

Na nova legislatura, reduzida de 84 para 60 deputados, a bancada do governista partido Novas Ideias tem 54 assentos.

“Ficam em posse do cargo” para o período que começa nesta quarta-feira e termina em 30 de abril de 2027, disse, diante do plenário, o presidente reeleito do Congresso, Ernesto Castro.

Com a ampla maioria parlamentar, o partido de Bukele tem de sobra os votos necessários para aprovar e ratificar eventuais reformas da Constituição ou aprovar qualquer proposta de lei do Executivo.

O Congresso anterior, também dominado pelo partido do presidente, votou na segunda-feira a favor de modificar uma norma constitucional para acelerar eventuais mudanças na Carta Magna, uma iniciativa impulsionada pelo governo de Bukele.

O texto que os congressistas vão votar prevê que as mudanças da Constituição possam ser aprovadas durante uma mesma legislatura. Atualmente, estas modificações têm que ser aprovadas durante uma legislatura e ratificada na seguinte.

Para ser aprovado, este projeto de reforma constitucional precisa do apoio de três quartos dos novos parlamentares.

Juristas, analistas e ativistas advertiram que a mudança da Constituição proposta pelo Governo facilita a Bukele futuras alterações da Constituição seria um passo para um “esquema ditatorial” por carecer de “contrapeso”.

O trabalhador social Gustavo Deleón, de 63 anos, disse à AFP esperar que os novos legisladores “realmente respondam às necessidades do povo e não apenas dos grupos de poder”.

