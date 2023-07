Novo ciclone extratropical se forma no sul do Brasil

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 25/07/2023 - 8:31 Compartilhe

Fenômeno natural deverá atingir cidades do sul do RS, mas sem provocar tantos estragos como nos últimos ciclones. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta.Um novo ciclone extratropical formado no rio da Prata, na divisa entre Uruguai e Argentina, deverá provocar chuvas, ventos intensos e queda de temperatura no sul do Brasil nesta semana. Apesar de não haver previsão de grandes estragos, como no último ciclone na região, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de potencial de perigo para algumas áreas.

Com previsão de chegada no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26/07), o ciclone extratropical deverá trazer consigo chuvas e ventos com velocidades de até 60 km/h. A expectativa é que ele se desenvolva na costa meridional do estado, afetando sobretudo cidades como Bagé, Rio Grande e Pelotas, além de provocar chuvas e ventos nos estados de Santa Catarina e Paraná.

O fato de o fenômeno se dirigir à costa também deverá deixar o mar bastante agitado, levando a Marinha do Brasil a emitir três avisos de mau tempo: há possibilidade de ressaca entre Rio Grande e Mostardas, no litoral sul do RS, e de vento forte no mar entre o Chuí e Florianópolis, em SC. Os avisos são válidos até sexta-feira.

Nas últimas semanas, o território gaúcho foi atingido por três ciclones extratropicais com impactos variados. No primeiro deles, entre 15 e 16 de junho, o fenômeno provocou bloqueios de estradas, deslizamentos, alagamentos e mais de uma dúzia de mortes. Já o mais recente, no último dia 12, provocou chuva intensa e queda de granizo, além de deixar três mortos no RS e em SP.

