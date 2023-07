Novo ciclone extratropical chega ao Sul nesta quarta com menos intensidade; veja previsão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 11:30 Compartilhe

Um novo ciclone extratropical deve atingir os Estados do Sul do País nesta quarta-feira, 26. Conforme a Climatempo, áreas de instabilidade que estão entre o Sul do Brasil, o Uruguai, o norte e o leste da Argentina e o Paraguai se organizam no decorrer do dia como uma frente fria e a passagem do fenômeno. No entanto, não terá impacto tão forte no Rio Grande do Sul como ocorreu com outros ciclones extratropicais que se formaram na região nos últimos dois meses.

Ainda de acordo com a empresa brasileira de meteorologia, uma grande massa de ar seco continua sobre o Brasil, inibindo a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva na maior parte do País. “Nuvens de chuva crescem pelo litoral do Nordeste e no extremo norte da região Norte do Brasil”, projetou a Climatempo. Na capital paulista, volta a chover e esfriar entre quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28.

Região Sul

O ciclone extratropical se forma no litoral do Uruguai e não deve ter impacto severo no Rio Grande do Sul.

Segundo alerta do Serviço Meteorológico Marinho da Marinha do Brasil emitido na segunda-feira, 24, a previsão é de ventos de direção Leste a Nordeste rondando para Sudoeste a Sul com intensidade de até 75 km/h na faixa litorânea dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre Chuí (RS) e Florianópolis (SC), até a noite de quinta-feira.

A Climatempo acrescenta que no sudoeste e sul do Rio Grande do Sul, a chuva pode ser moderada a forte ao longo do dia. A chuva para e a nebulosidade diminui à noite. Já no centro, leste e norte do território gaúcho, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora, mas o sol pode aparecer um pouco.

“Em Santa Catarina e em quase todo o Paraná, incluindo as capitais Florianópolis e Curitiba, o sol aparece em grande parte do dia, a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Não deve chover no norte do Paraná”, estima a Climatempo.

Na quinta-feira e na sexta-feira, com afastamento do ciclone para o mar e o avanço da frente fria, o Rio Grande do Sul volta a ficar com tempo mais estável. Nestes dias, porém, a chuva ganha mais intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde o tempo fica mais fechado com chuva moderada ao longo do dia, mas não há previsão de acumulados excepcionais.

Região Sudeste

Uma grande massa de ar seco predomina sobre o Sudeste. Quase toda a região tem um dia com muito sol, algumas nuvens, mas sem chuva. O dia amanhece com temperatura amena, mas faz calor no período da tarde.

Segundo a Climatempo, há previsão de pancadas de chuva fracas e em pequenas áreas apenas para as regiões mineiras do Vale do Rio Doce, do Vale do Jequitinhonha, na zona da Mata Mineira, no Espírito Santo, na serra e no norte e noroeste do Rio de Janeiro.

São Paulo

A capital paulista amanheceu nesta quarta-feira com sol e temperaturas em elevação, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergiências (CGE) da prefeitura de São Paulo. A temperatura máxima deve atingir taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 30%. Não há previsão para chuva.

De acordo o CGE, julho registrou até o momento apenas 6,4mm de índice pluviométrico, o que equivale a aproximadamente 15% dos 42,6mm esperados para o mês. O último dia em que a cidade registrou chuva significativa foi em 15 de junho, com 7,1mm de média. Já são mais de 40 dias sem índice pluviométrico significativo.

A frente fria que começa a avançar nesta quinta-feira sobre a costa do Sudeste traz mais umidade para o litoral e um pouco de chuva para a Grande São Paulo entre quinta-feira e a sexta-feira. A temperatura também cai na capital paulista a partir de sexta-feira.

Previsão para a capital paulista, de acordo com a Climatempo:

Quarta-feira: entre 15ºC e 28ºC;





Quinta-feira: entre 16ºC e 27ºC – com previsão de chuva;

Sexta-feira: entre 16ºC e 24ºC – com expectativa de chuva também;

Sábado: entre 16ºC e 21ºC;

Domingo: entre 11ºC e 18ºC.

Atenção para baixa umidade do ar, conforme a Climatempo:

Entre 21 e 30% – estado de atenção;

Entre 12 e 20% – estado de alerta;

Abaixo de 12% – estado de emergência.

Região Norte

Conforme a Climatempo, o tempo seco e o sol forte predominam sobre a região Norte. “A maioria das áreas da região tem um dia sem condições para chuva e muito quente. Algumas pancadas de chuva acontecem no extremo norte do Amazonas, nas áreas próximas da fronteira com a Colômbia e a Venezuela, em Roraima, no Amapá e no extremo norte e litoral do Pará”, acrescenta a empresa brasileira de meteorologia.

Região Centro-Oeste





De acordo com a Climatempo, uma grande massa de ar seco continua atuando forte sobre a região Centro-Oeste do País. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o dia tende a ser ensolarado.

Em Mato Grosso do Sul ocorre um aumento da nebulosidade. Algumas pancadas de chuva podem acontecer a partir da tarde no sul do Estado, embora o sol apareça forte. “Esta mudança no tempo é influência de áreas de instabilidade que estão entre o Paraguai, o Sul do Brasil, a Argentina e o Uruguai e que vão se organizar como uma frente fria e um ciclone extratropical no decorrer desta quarta-feira”, afirma a empresa brasileira de meteorologia. O ciclone, no entanto, não terá nenhuma influência sobre o Mato Grosso do Sul.

Região Nordeste

Com a influência de uma grande massa de ar seco que está sobre o interior do Brasil, a maioria das áreas do Nordeste tem um dia com sol forte e sem condições para chuva. “Pode chover um pouco no sertão de Sergipe e de Alagoas”, projeta a Climatempo.

