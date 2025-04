Novo CEO da Intel planeja reviravolta e diz que empresa ‘precisa melhorar’

A Intel tem muito trabalho duro pela frente, disse nesta segunda-feira, 31, seu CEO, Lip-Bu Tan, que foi nomeado no início do mês. Tan afirmou que as primeiras conversas com os clientes lhe ensinaram que a Intel se afastou demais das necessidades do setor e ficou atrás de seus concorrentes no que diz respeito à inovação.

“Precisamos melhorar”, declarou ele durante seu discurso de abertura na conferência Intel Vision, em Las Vegas.

No futuro, a fabricante de chips planeja dobrar a inovação, concentrando-se principalmente em seus negócios principais, que, segundo Tan, podem ser aprimorados com o uso de inteligência artificial e novos softwares. “Alguns de nossos negócios não essenciais, nós os desmembraremos”, acrescentou.

Além disso, a empresa precisa reagrupar seu atual grupo de funcionários e, ao mesmo tempo, atrair novos talentos com uma visão clara do futuro.

A Intel, que costumava ser uma das maiores empresas inovadoras do Vale do Silício, perdeu participação no mercado e teve dificuldades para executar uma estratégia para acompanhar os outros fabricantes de chips. Suas ações perderam quase metade de seu valor no último ano, apresentando um desempenho inferior ao do mercado e ao de seus concorrentes, embora a especulação de negócios tenha ajudado a impulsionar as ações até agora neste ano.