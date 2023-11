Novo casal? Felipe Neto posta primeira foto com Juliane Carvalho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 10:24 Para compartilhar:

O youtuber Felipe Neto postou a primeira foto ao lado de Juliane Carvalho, de 21 anos, estudante de Direito e apontada como seu novo affair. O clique foi feito em um momento íntimo e o suposto novo casal aparentou estar contente com o momento. A foto foi postada pela jovem e compartilhada pelo artista.

Com 260 mil seguidores, os rumores de um relacionamento surgiram em abril, quando a interação entre os dois nas redes sociais ficou ainda mais forte – com comentários por parte de Felipe nas fotos de Juliane. “Parece uma escultura tinha que está em uma praça”, disse ele em uma foto dela em agosto. A morena também é torcedora do Botafogo, assim como o youtuber.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliane (@julianecarvalh0)

