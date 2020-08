Novo canal ajuda empresário a encontrar o financiamento ideal Profissionais auxiliam com orientações sobre documentações e garantias exigidas

A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus aumentou a demanda por crédito por parte das empresas para manterem as operações e os empregos. A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), lançou um novo site (https://nac.cni.com.br/), que ajuda o empresário a encontrar a linha de financiamento que melhor se encaixa na sua necessidade e perfil. O trabalho é desenvolvido em parceria com as federações das indústrias de 22 estados, que contam com profissionais especiliazados em ajudar o setor produtivo na interação com as instituições financeiras.

O novo site do NAC permite que o empresário preencha um formulário, no qual ele aponta as suas necessidades, coloca informações sobre o seu perfil e a ferramenta automaticamente lista as linhas de crédito disponíveis. As informações são direcionadas para a federação de indústria do estado onde a empresa está localizada para um profissional ajudar, caso haja interesse da empresa, na preparação dos documentos e preenchimento dos formulários necessários. O profissional também está preparado para tirar dúvidas sobre as taxas de juros, prazos de carência e garantias exigidas em cada uma das linhas.

Entre os executivos que já usaram o serviços do NAC está Marcelo Junqueira Pinto Carvalho. Ele atuava como coordenador financeiro da ARM Armazens Gerais e Logística LTDA quando recorreu ao NAC do Rio de Janeiro para obter orientação e poder oferecer a melhor opção para clientes interessados em comprar máquinas e fazer investimentos. “A experiência foi extremamente positiva. Me apresentaram diversas alternativas, explicaram com precisão quais as vantagens de uma linha de crédito em relação a outra”, comentou. “O apoio foi fundamental para colocar a relação com as instituições financeiras num outro patamar, sair de armadilhas e vencer as dificuldades que, muitas vezes, o bancos criam para liberar os recursos com as melhores condições”, completou.

“O acesso ao crédito é um fator crítico para as empresas na superação da crise. Acreditamos que, com a orientação adequada, as empresas terão mais sucesso e o novo site vem na hora certa para facilitar e agilizar o acesso das empresas aos serviços que já são prestados pela CNI e Federações por meio do NAC”, afirmou o gerente executivo de Política Industrial da CNI, João Emilio Gonçalves.

No novo canal do NAC há informações sobre linhas de crédito voltadas para capital de giro, investimento em inovação e equipamentos. Todos os programas lançados recentemente pelo Governo Federal para ajudar o setor produtivo a enfrentar a atual crise estão contemplados no canal, onde o usuário também consegue encontrar o contato do NAC mais próximo.

Veja também