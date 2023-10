Novo bombardeio contra ponto de passagem entre Gaza e Egito (AFP)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2023 - 13:11 Compartilhe

Um novo bombardeio atingiu, nesta segunda-feira (16), a passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, no décimo dia de guerra entre Israel e o Hamas, no poder no território palestino, confirmaram jornalistas da AFP.

Três bombardeios israelenses já atingiram a área de passagem, onde centenas de palestinos aguardavam sua abertura nesta segunda-feira. A Faixa de Gaza, atacada de forma incessante pelo Exército israelense desde 7 de outubro, está sob bloqueio permanente há uma semana.

