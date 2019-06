Novo álbum de Madonna, ‘Madame X’, mistura estilos e traz mensagem política

“One, two, cha cha cha”. Inspirando-se em sua experiência lisboeta, Madonna mistura em seu 14º álbum, “Madame X”, pop com reggaeton, fado e hip-hop, em um disco desigual mas com uma clara mensagem política.

Isso é observado, por exemplo, em uma canção que inclui um trecho de um discurso de Emma Gonzalez – sobrevivente de um massacre nos Estados Unidos que milita pela proibição das armas de fogo -, ou em um clipe que mostra o rapper transgênero Mykki Blanco caracterizado de Joana d’Arc na fogueira.

“Caminhei por esta Terra como negro, ‘queer’ e soropositivo, mas nenhuma transgressão contra mim foi tão potente quanto a esperança que carrego dentro”, diz a frase de Mykki Blanco que fecha o estético vídeo de “Dark Ballet”.

Quatro anos depois de “Rebel Heart”, onde a cantora afirmava seu poder (com a faixa “Bitch, I’m Madonna”), a estrela que sempre lutou contra as discriminações não se cala ante o auge dos extremismos.

Daí o tom tenebroso de “Madame X”, em cuja capa se vê uma Madonna morena e com os lábios costurados.

“Este ano, celebramos os 50 anos da Parada do Orgulho Gay e espero que este tema ajude cada um a se aceitar e a se assumir como é”, explicou a artista durante a promoção, falando da última canção do álbum, “I Rise”.

A nível musical, Madonna recorre a sons mais leves, para este disco inspirado em sua vida em Lisboa, onde está instalada com sua família desde 2017, para permitir que David, um de seus quatro filhos adotados no Malawi, pudesse entrar na academia de futebol do Benfica.

“Aqui encontrei meu povo e um mundo mágico de músicos incríveis, que reforçaram minhas convicções de que a música é a alma universal, conectada através do mundo”, explica a “Material Girl”, que vendeu 300 milhões de discos em 35 anos de carreira.

Em “Madame X”, Madonna multiplica as colaborações e os estilos musicais: reggaeton em “Medellin”, o primeiro single do álbum com o cantor colombiano Maluma, hip-hop misturado com dancehall em “Future”, em duo com o rapper americano Quavo (do grupo Migos) ou uma versão de “Faz Gostoso”, um sucesso em Portugal que canta com a brasileira Anitta.

Gravado durante 18 meses entre Portugal, Londres, Nova York e Los Angeles, “Madame X” marca uma nova colaboração, apenas em algumas faixas, entre Madonna e Mirwais, que produziu três de seus principais álbuns, incluindo “Music” em 2000.