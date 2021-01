Novo álbum de ‘Asterix’ será lançado em outubro

O lançamento do 29º álbum sobre as aventuras de “Asterix” está previsto para 21 de outubro, anunciou à imprensa francesa o roteirista Jean-Yves Ferri, que se tornou um dos “pais” do personagem, ao lado do desenhista Didier Conrad.

“Trata-se de um álbum de viagem, já que a última aventura se passava na vila. Asterix y ‘Obelix’ irão para um destino desconhecido. Esse país, na verdade, não existe atualmente como tal”, contou Ferri ao semanário francês “Journal du Dimanche”. “Cada álbum é um pequeno passo para se divertir um pouco. E Obelix continua sua lenta evolução psicológica.”

Ao ser perguntado se ainda pode recorrer aos clichês do país visitado, como costumava fazer essa série de quadrinhos, Ferri reconheceu que, atualmente, é mais difícil. “Nos anos 1960, Albert Uderzo e René Goscinny podiam rir dos estrangeiros, fazer caricaturas dos ingleses e gregos. O ambiente era saudável. Hoje, praticamente precisamos de um dicionário para saber sobre o que podemos brincar.”

“Brincar com os clichês faz parte dos códigos de Asterix, mas não me incomoda me afastar um pouco disso. Tenho a sorte de meu humor particular não me levar para caricaturas muito frontais. Em ‘A Filha de Vercingétorix’, atenuei a forma de falar dos adolescentes, por exemplo”, contou Ferri, responsável pelo roteiro das aventuras desde 2013. O álbum anterior do personagem foi o livro mais vendido de 2019 na França.

Desde 2013, os heróis criados há 61 anos pelos falecidos René Goscinny e Albert Uderzo se alternam entre uma aventura na vila e uma viagem. “É tentador falar sobre o novo coronavírus, que afeta o mundo inteiro, mas descartei essa ideia. A pandemia é um assunto triste, carregado de ansiedade. É melhor rir de outra coisa e desejar que, quando o álbum for lançado, já tenhamos virado essa página”, disse Ferri. “Apesar de tudo, talvez encontrem uma referência a uma poção que parece uma vacina ou algumas piscadelas.”

